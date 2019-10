24-10-2019, Wim de Vries & Martin Nuver video & Melarno Kraan foto`s

De oude doos: Bewoners Woltersum naar huis

Woltersum - De oude doos/ archief/ Zaterdagochtend om half twaalf konden de bewoners van Woltersum en omstreken onder begeleiding van de politie weer terug naar huis. Ook de dieren mogen terug naar de stal. Dit was in 2012.

Met de oude doos blikken we terug op archief items.

Bericht was als volg: Dat is besloten in het regionaal beleidsteam onder leiding van burgemeester Rehwinkel. Vanwege de relatief gunstige weersverwachtingen voor de komende dagen en het spuien op de Waddenzee en Dollard is de dreiging aanzienlijk afgenomen. De veiligheid kan daardoor gegarandeerd worden.

De waterschappen blijven de dijken wel nauwlettend monitoren.





Uit inspecties is gebleken dat de dijken van het Eemskanaal stabiel zijn. Ook het infrarode fotomateriaal dat de F16 leverde bevestigde dat beeld. Het vaarverbod blijft voorlopig nog van kracht. Langzamerhand, zo is de verwachting, wordt de situatie weer normaal. Dat geldt ook voor de provincie als geheel, zo laten de waterschappen weten.





De bewoners mogen terug naar huis via een vastgestelde éénrichtingsroute vanuit Ten Boer (zie pdf kaartje). Niet-bewoners mogen het gebied nog niet in.De gemeente Ten Boer heeft de Verzekeraarshulpdienst ingeschakeld om de inventarisatie van de schade te begeleiden.



Burgemeester Rehwinkel liet weten trots te zijn op het goede naoberschap in de omgeving. Mensen in de buurt leefden volop mee en boden hun hulp aan. Uiteindelijk hoefden maar twee mensen de nacht door te brengen in de noodopvang in Ten Boer.