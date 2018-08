Ter plaatse bleek het te gaan om een forse brand, waarvan de vlammen al uit het pand sloegen. Daarop werd extra materieel gealarmeerd. In totaal zijn vier blusvoertuigen (waaronder twee uit Drenthe), twee hoogwerkers en ondersteunend materieel ingezet. Er werd opgeschaald naar GRIP 1, zodat de betrokken hulpdiensten ter plaatse de brandbestrijding goed konden coördineren.

De vlammenzee greep snel om zich heen en gevreesd werd dat het volledige pand (van ongeveer 30 bij 110 meter) in vlammen op zou gaan. Inzet van de brandweer was er op gericht om dat te voorkomen, omdat anders onder andere een opslagtank met benzine bij de brand betrokken zou raken. Uiteindelijk bleek dat niet het geval en werd ongeveer een derde van het gebouw verwoest. De schade aan de inventaris is enorm.

De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling. Daarom werd aan omwonenden (voor zover wakker) het advies gegeven om ramen en deuren te sluiten om zoveel mogelijk uit de rook te blijven.

Daarnaast bleek dat in het pand asbesthoudend materiaal aanwezig was. Nadat door een onderzoeksbureau was vastgesteld dat dit materiaal inderdaad bij de brand was vrijgekomen, is een inventarisatie gemaakt van het besmette gebied. De eigenaren van de woningen en bedrijven die dit aangaat, zijn/worden daarover persoonlijk via een brief van de gemeente geïnformeerd. De gemeente heeft inmiddels opdracht gegeven om de asbestdeeltjes zo snel mogelijk te laten opruimen.