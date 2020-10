24-10-2020, Redactie 112Gr

Klok zaterdagnacht één uur achteruit: Wintertijd van start

Groningen - In de nacht van zaterdag 24 op 25 oktober 2020 gaat de wintertijd weer in.

Dus gaat de klok van 03:00 naar 02:00 uur. Dat betekent voor veel mensen dat je één uur langer kan slapen.

De mensen die steeds vergeten of de klok nu vooruit of achteruit moet is er een handig ezelsbruggetje namelijk, je “wint-er-tijd“ mee als de wintertijd ingaat.

’s Ochtends in het dan eerder licht en ’s avonds is het eerder donker. De wintertijd geldt voor alle landen van de Europese Unie.