Vanwege de aard van het pand, een groot gebouw met meerdere bouwlagen, werd er vrij snel opgeschaald naar middelbrand. De ploeg van Ter Apel, die als eerste ter plaatse kwam, heeft een korte binnenverkenning gedaan en constateerde dat de gehele bovenverdieping vol dichte rook stond en het niet verantwoord was om de binnenaanval door te zetten. Ze besloot zich terug te trekken en in overleg met de officier van dienst zich voor te bereiden op een defensieve buitenaanval.

Omdat hiervoor een tweede hoogwerker nodig was werd er verder opgeschaald naar grote brand. Daarop kwam de Drentse collega's met ladderwagen en een tankautospuit uit Emmen en een tankautospuit uit 2e Exloermond. De beide TAS-en hebben gezorgd dat de hoogwerker en de ladderauto gevoed werden met water uit het nabijgelegen kanaal.

De vuurhaard bevond zich onder het stalen dak van het pand waardoor het in het begin lastig was om van buitenaf het vuur te bereiken met water. Het vuur was als het ware opgesloten waardoor het een tijdlang flink kon smeulen en roken, zonder dat de brandweer kon blussen. Het wachten was op een doorslag door het dak. Dat heeft even geduurd: even na 9.00 uur was het zover dat er ruimte kwam in de nok waarna met een aantal stralen vanuit de ladderwagen en de hoogwerker en een aantal straatwaterkanonnen de daadwerkelijke bluswerkzaamheden konden starten. Rond 10.30 uur was de brand onder controle en werd het sein Brand Meester gegeven. Rond 13.00 hebben de eenheden ingepakt en zijn ze teruggekeerd naar de kazernes.

In het begin van de brand kwam er veel rook vrij die over een aantal huizen en achterliggende akkers uitwaaide in de richting van Drenthe. Op verzoek van de brandweer heeft de politie deze drie woningen ontruimd, de bewoners werden in de buurt opgevangen.

Er is bij deze brand niemand gewond geraakt en de technische recherche gaat onderzoeken hoe de brand is ontstaan. Het pand kan als verloren worden beschouwd.