Rond half vier kreeg de brandweer de brandmelding bij het Best Western Hotel aan het Raadhuisplein in Stadskanaal. In het hotel werd veel rookontwikkeling geconstateerd, waarop een ontruiming is gestart. In verband met de ontruiming van het hotel is er middelbrand gegeven, waarmee een extra tankautospuit is opgeroepen.





Tijdens de zoektocht bleek de brandhaard niet in het hotel te zitten, maar in het naastgelegen restaurant. De brand was snel onder controle. Wel was de rookontwikkeling fors. Bij het ontdekken van de brand is er korte tijd opgeschaald naar grote brand in verband met het naastgelegen Theater Geert Teis. Het Theater Geert Teis heeft uiteindelijk geen schade opgelopen.





Door de rook is het hotel niet geschikt bevonden voor verblijf. De gasten hebben hun bezittingen opgehaald en worden indien nodig in overleg met het hotel elders onder gebracht. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.