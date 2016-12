25-12-2016, Redactie & Appaddemic

Download nu de gratis 112Groningen App

Groningen - 112Groningen.nl heeft ook een mobiele app voor op uw smartphone. U kunt overzichtelijk alle 112Groningen.nl nieuwsberichten bekijken op uw mobiele telefoon. En deze APP is 21-07-16 ge-update.

De app, die ontwikkeld is door Appademic uit Groningen, is te downloaden voor zowel Android als iOS (iPhone) telefoons.

De officiële app is te nu te downloaden in de Play Store (Android) en de App Store (iOS). Op Ipad kunt u eventueel de Iphone App zetten.

In de App kunt u de laatste 25 items terugvinden. U kunt foto`s en video zien op de 112 app.

Download de gratis App van 112Groningen nu en deel dit bericht aan al je vrienden en bekenden !

Kijk ook eens op 112Nederland.nl (onderdeel van 112gr.)

67.185 actieve downloads al (Augustus 2016)

Adverteren op de APP of op de website ? mail dan [email protected]/* */ . Meer dan 14000 vertoningen per dag per banner.