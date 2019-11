De melding was als volgt:

De eerste verdieping van de woning was geheel uitgebrand en een aangrenzende woning liep brandschade op. Daarnaast zijn bewoners en direct omwonenden korte tijd geëvacueerd.

De brand brak rond half vier uit in een woning gelegen achter de winkelstraat. Omdat het om een brand in de binnenstad ging werden er direct twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. Bij aankomst sloegen de vlammen boven de daken uit en was de brand uitslaand. Doordat de woning omsloten is door woningen en winkels, aan respectievelijk Herestraat, Pelsterstraat en Kleine Pelsterstaat, was het niet goed mogelijk om de brand te bereiken en te blussen.

Dit was reden om extra materieel in te schakelen, waardoor er is opgeschaald naar Zeer grote brand (GRIP1). Hierdoor werd een extra hoogwerker en groot watertransport ingeschakeld vanuit de Stad en verleende ook Haren met twee brandweerwagens bijstand. Voor toegang tot de brandhaard en beeld te krijgen van de brandontwikkeling werden enkele puien van winkels geforceerd. Uiteindelijk werd branduitbreiding naar de winkels en andere bebouwing voorkomen. De brand was rond half 6 onder controle.

Tijdens de brand zijn direct omwonenden samen met de Politie geëvacueerd. 13 personen zijn tijdelijk opgevangen in het politiebureau aan de Rademarkt, waarvan één omwonende in verband met rookinhalatie is gecontroleerd in het ziekenhuis. Eén omwonende heeft tijdelijk opvang gehad in een naburig verzorgingstehuis.

Doordat het bluswater uit het Verbindingskanaal werd gehaald zijn tijdelijk wegen in het zuidelijke deel van de binnenstad afgesloten geweest. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.(brandweergroningen.nl)