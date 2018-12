17-12-2018, 112gr. & Martin Nuver

Oude doos: 1 dode(24) en zwaargewonde(21) na crash

Groningen - Oude doos: item uit het archief 2014. In deze rubriek blikken we terug op items uit het verleden.

De bij het verkeersongeluk op de Oude Ebbingestraat in Groningen overleden bestuurder is geïdentificeerd als een 24-jarige inwoner van Groningen. Was destijds de info in September 2014.

Beide mannen zaten in een auto die zondagochtend rond half zeven met vermoedelijk hoge snelheid in de flauwe bocht in de Oude Ebbingestraat tegen de gevel van een winkel botste. De wagen had waarschijnlijk daarvoor de linkerstoeprand geraakt waarna de bestuurder de controle over de auto verloor. De bestuurder overleed nagenoeg onmiddellijk na de botsing met de winkel. De 21-jarige passagier werd zwaar gewond naar het UMCG gebracht.

De brandweer had geruime tijd nodig om de bestuurder uit het wrak van de wagen te kunnen halen. De identiteit van de man kon pas rond het middaguur worden vastgesteld. De politie heeft in het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk inmiddels met een aantal getuigen gesproken. Zij doet verder onderzoek. De Oude Ebbingestraat werd in de loop van de ochtend weer voor het verkeer open gesteld.

Betreft archief item uit 2014