24-12-2017, Redactie

We wensen u fijne & veilige kerstdagen

Groningen - Wij (de fotografen & redactie & directie) van 112Groningen.nl wensen al onze bezoekers fijne kerstdagen toe en vast een veilig en een heel gezond 2018.

Wij danken iederen voor het kijken in 2017, mede dankzij u en alle fotografen wordt de site nogsteeds groter. 51.000 unieke bezoekers kijken elke dag weer naar onze site en APP. Maar liefst 2 miljoen pageviews per maand. En ook op Facebook steeds meer likes. Tevensop onze Twitter account hebben we veel volgers.



Ook wij genieten van kerst en proberen toch bij ernstige zaken aanwezig te zijn ! Na de kerst staat ons team weer met 25 man paraat 24 uur per dag ! Zaterdag 16 juni 2018 is er weer een 112GroningenDag in de Martiniplaza. We bestaan 15 jaar in 2018.

We wensen u allen veilige dagen en zeggen vast proost !!! Wees voorzichtig met vuurwerk en in het verkeer, wees de BOB.

Martin Nuver