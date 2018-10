20-10-2018, Niels de Kant / dekantfotografie.nl & Marc Dol

De oude doos: Woning onbewoonbaar door brand (Video)

Stadskanaal - Een woning aan de Overijsselselaan in Stadskanaal is dinsdagavond onbewoonbaar geworden door een brand. Dat was 20-10-2015. Met de oude doos blikken we soms terug op items.

De brand brak rond half zeven uit en breidde zich snel uit. Door middel van een binnenaanval kreeg de brandweer de brand snel onder controle. De bewoners konden tijdig de woning verlaten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Stichting Salvage zal de bewoner bijstaan met de afhandeling van de schade. Dit was 20-10-2015