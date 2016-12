31-12-2016, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Carbidschieten traditie bij veel mensen op oudjaarsdag (Video)

Zevenhuizen - ARCHIEF///Vandaag de laatste dag van 2015 vlogen rond half 10 vanmorgen de eerste ballen en deksels van melkbussen door de lucht aan de Veldstreek. De Carbidboys knallen voor de 23e keer het jaar uit.

Afgelopen dagen hebben ze zo'n 100 melkbussen gereed gemaakt voor deze grote dag. Ook dit jaar stond de bijzondere attractie weer opgesteld, het zogenoemde 'carbidrad'. Een draaiend rad met daaraan melkbussen gemonteerd, zorgde als 'paradeplaatje' voor een extra geweldig en oorverdovend spektakel. Dit 'rad' is verder nergens in Nederland te zien of te horen!

Vele mensen uit de weide omgeving kwamen een kijkje nemen of gezellig een borrel drinken in de tent. Rond de klok van half vijf werd de laatste serie carbid ontstoken waarna de bussen opgeborgen konden worden voor een volgende editie.(ARCHIEF ITEM 2015)

Update:

Bij veel mensen is carbid schieten een traditie op oudjaarsdag, wees voorzichtig vandaag met vuurwerk en carbid, afsteken van vuurwerk mag van 18:00 tot 02:00 uur. We wensen u vast een fijne jaarwisseling en gezond 2017.

