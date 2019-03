12-03-2019, 112Groningen archief

Hoge Raad handhaaft straf (2xVideo)

Kloosterburen - De straf van twaalf jaar cel en tbs voor de man die op 1 januari 2016 Jesse van Wieren in Kloosterburen doodde, blijft staan. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag besloten. Dat meldt Rtvnoord.nl

23 keer gestoken

Jesse van Wieren verdween op Nieuwjaarsdag 2016. Agenten vonden zijn lichaam terug in de tuin van de verdachte. Het slachtoffer was 23 keer gestoken met een mes en had diverse botbreuken.

