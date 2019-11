19-11-2019, M. Baar, M. Nuver, J. Wildeboer & P. Wind

De oude doos: Trein ontspoord na aanrijding melkwagen (Video)

Winsum - Bij de oude doos blikken we terug, gister was het 3 jaar geleden: Vrijdagmiddag even na 12 uur zijn de hulpdiensten massaal gealarmeerd voor een ongeval op het spoor bij Winsum.

Zo was de melding destijds(in 2016)

De politie meldde in 2016 dat een trein in aanrijding is gekomen met een tankauto (melkwagen). De trein is door de aanrijding uit de rails geschoten en de vrachtwagen is gekanteld. De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd. Het aantal passagiers in de trein is onbekend. De politie vermoedt dat onder de treinpassagiers meerdere gewonden zijn.



Het ongeval gebeurde op een onbewaakte overweg.





(update 12:56)

Een politiehelikopter is onderweg om het ongeval vanuit de lucht in beeld te brengen.



De passagiers zijn uit de trein. 1 van hen is overgebracht naar een ziekenhuis. Overige slachtoffers worden op het plaats incident behandeld. Zij die niet gewond zijn worden op een boerderij in de nabijheid opgevangen.



(update 13:02)

Het treinverkeer ligt voor onbepaalde tijd stil. Arriva zet bussen in.



(update 13:30)

Het Noodhulpteam van het Rode Kruis is ook gealarmeerd om de zorg voor lichtgewonde slachtoffers op zich te nemen. Dit gebeurt in de brandweerkazerne van Winsum. Foto-update; de betrokken vrachtauto is zwaar beschadigd geraakt.



Naast de reguliere hulpverleningsinstanties is ook ProRail aanwezig met diens Ongevallenbestrijdingsdienst.



(update 13:40)

De N361 is afgesloten tussen de kruising naar Garnwerd en de bebouwde kom van Adorp.



Arriva heeft een informatienummer opengesteld voor uw vragen met betrekking tot het incident: 0800 0200746.

Arriva laat ook weten dat ze nog geen informatie over de toedracht kan geven. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.



(update 14:00)

Onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar Winsum voor een verkennend onderzoek naar het spoorincident.

(update 14:30)

Specialisten van de politie onderzoeken de toedracht van het ongeval. Zodra de hulpdiensten klaar zijn met hun onderzoek, gaat ProRail inspecties aan het spoor uitvoeren.

(update 14:55)

In het onderzoek naar de toedracht van het treinincident is de vrachtwagenchauffeur aangehouden. Hij wordt op een politiebureau verhoord.