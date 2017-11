18-12-2017, Foto`s en video 112Groningen.nl

Terugblik: Jaar geleden ging het mis bij het spoor in Winsum (Video)

Winsum - Zaterdag 18 november 2016, vandaag een jaar geleden precies ging het mis bij de Voslaan in Winsum.

Een melkwagen kwam in botsing met een trein. Het was één ravage die dag. 18 mensen raakten gewond.

Het ging in het verleden al vaker fout bij die overgang. Winsummers waren woedend dat het allemaal zo lang moest duren. In 1980 was er ook al een treinramp. Inmiddels is de overgang verdwenen afgelopen jaar.

