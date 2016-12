24-12-2016, Redactie & Webshop 112Groningen.nl

Bestel vandaag nog een geschenk met logo 112Groningen

Groningen - Vanaf medio januari/februari 2017 start 112Groningen.nl met zijn eigen webshop! In deze webshop kun je verschillende producten vinden zoals, een powerbank (6600 MAH), een muismat, een luxe schrijfset, een 5-in-1 parkeerschijf en ga zo maar door.

Al deze producten zijn voorzien van een 112Groningen.nl logo. Voor de echte fans onder ons is dit helemaal super. Niet alleen voor de fans, maar natuurlijk ook voor alle andere bezoekers die geregeld op de site kijken en toch graag iets willen met het originele 112Groningen.nl logo. Hou ook onze website, Facebookpagina en Twitterpagina in de gaten voor de laatste updates en nieuwtjes in 2017 ! Nu EXTRA SCHERP geprijsd !

Maar........... Omdat de webshop pas gelanceerd wordt in januari/februari 2017 hebben we voor u nu al wel een speciale aanbieding! Een set met allerlei producten van 112Groningen van normaal totaal € 23,00 nu voor € 19,75 ! (Excl. verzend- en verpakkingskosten à € 7,95).

Deze set bestaat uit een luxe schrijfset, een mooie 112Gr. muismat, een sleutelhanger met logo, 2 koffiekopjes en een 5-in-1 parkeerschijf. (Zie de foto’s) 2x kladblokjes en 10 viltjes krijgt u er ook nog gratis bij. Zie foto hiernaast.

Zonder de twee koffiekopjes kan ook, dan betaal je 6,50 e minder en betaal je 3,50 e verzendkosten(als brievenbuspost). Dus 13,25 E excl.verzendkosten.

Dus wilt u deze complete set nu bestellen? Stuur dan een mailtje naar info (@) 112groningen.nl en wij zorgen ervoor dat u deze mooie set z.s.m. thuis ontvangt. Lees onderaan verder. Hieronder een overzicht van al onze producten op dit moment.

- Luxe schrijfset (€ 7,50 per stuk incl.btw)

- Muismat, flexibel blauw, dun, antislip (€ 4,00 per stuk)

- Powerbank 6600 MAH met ingebouwde zaklamp (€ 24,50 per stuk) (stuntprijs in december)



- Nylon mini rugzakje (per januari 2017 verkrijgbaar) (€ 4,95 per stuk).

- Sleutelhanger (€ 2,75 per stuk)

- Kartonnen bierviltjes met opdruk (12 stuks voor € 2,50)

- Doosje met pleisters met opdruk (€ 2,50 per stuk)

- Koffiekopje (€ 4,00 per stuk)

- 5-in-1 parkeerschijf – Super handig (Parkeerschijf, ijskrabber, winkelwagenmuntje, bandenprofielmeter en een raamwisser) (€ 4,75 per stuk)

- Balpen met Touch om uw mobiele apparaten makkelijk te kunnen bedienen (€ 3,25 per stuk)

- Kladblokjes met opdruk (25 vellen per blokje, 5 stuks € 3,00)

Al onze producten zijn gefotografeerd en deze vindt u bij de foto’s naast deze tekst. Producten kunnen ook los worden besteld, en verzendkosten & verpakkingskosten komen er nog apart bij.

Verzend- en verpakkingskosten zijn € 3,50 (klein pakketje/brievenbuspost) of € 7,95 (zwaarder pakket). Als het bedrag binnen is, wordt het artikel verzonden en binnen 2 à 3 werkdagen geleverd. Als een product tijdelijk uitverkocht is, ontvangt u een mail en kan het 10 dagen duren. De meeste artikelen hebben wij voldoende op voorraad. In 2017, als de shop klaar is, krijgen we ook iDeal.

Belangstelling: Mail duidelijk het artikel, het aantal, de totaalprijs en de verzendkosten naar info (@) 112groningen.nl . Natuurlijk graag ook even uw gegevens erbij vermelden. Naam, adres enz.

Stort het geldbedrag op SNS-banknummer: NL90 SNSB 0926 3957 77 aan 112Groningen.nl t.a.v. webshop en uw naam erbij en productnaam. U krijgt via de mail dan meer info en het totaalbedrag en de verwachte leverdatum.

Wij proberen in het voorjaar van 2017 ons assortiment uit te breiden. Wanneer u nog tips heeft voor producten, ook dan kunt u ons een mailtje sturen met uw ideeën en wellicht nemen wij deze producten in ons assortiment.

Kunt u niet wachten om een van de andere producten in huis te hebben? Stuur ons vandaag nog een mailtje met het product dat u graag wilt hebben en wij zorgen dat u deze ook z.s.m. thuis ontvangt. Ook kunt u na of tijdens de kerstdagen gewoon een mail sturen als u een bepaald product wilt bestellen. Eind Januari 2017 zal ongeveer de 112groningen webshop klaar zijn, dan kunt u makkelijker een product bestellen.

We wensen u alvast fijne kerstdagen en een gelukkig en veilig 2017. Namens Martin Nuver en de webshop coördinator Robbin Brons en alle fotografen die aan deze website meewerken.