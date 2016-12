20-12-2016, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl & P. Wind

Man zwaargewond na omvallen muur in Oostwold (Video)

Oostwold (Gem. Leek) - De hulpdiensten werden dinsdagmiddag opgeroepen voor een ongeval met beknelling aan de Rietlanden in Oostwold.

Ter plaatse bleek het te gaan om een persoon die onder een omgevallen muur terrecht was gekomen. De man raakte zwaar gewond. Het traumateam assisteerde de hulpdiensten. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak is niks bekend. De arbeidsinspectie doet hier onderzoek naar.