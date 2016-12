21-12-2016, Patrick Wind 112Gr.

Auto te water in Slochterdiep

Lageland - Aan het Slochterdiep raakte woensdagmorgen een auto te water.

Er viel 1 gewonde. De persoon is gecontroleerd in de ambulance. De auto raakte totall los. Over de oorzaak is niks bekend. Ook heeft het slachtoffer een bord uit de grond gereden. De politie maakte een rapport op.