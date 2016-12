21-12-2016, Patrick Wind 112Gr.

Koe breekt los bij Bieskemaar (Video)

Groningen - De brandweer van Groningen werd woensdagmorgen opgeroepen voor een dier in nood aan de Bieskemaar in de stad.

Ter plaatse bleek het te gaan om een koe die ontsnapt was vermoedelijk via een wildrooster. Het dier had bloed aan zijn poten. De brandweer heeft het dier gevangen en weer teruggeplaatst in de wei. Na een half uur keerde men terug. Een dierenarts zal de koe onderzoeken.