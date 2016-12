22-12-2016, Marc Dol 112Gr.

Fietslichtcontrole in Stadskanaal

STADSKANAAL - Goed zichtbaar zijn op de fiets is in deze donkere dagen heel belangrijk. Veilig Verkeer Nederland hield woensdagochtend van 7.30 tot 8.30 uur in samenwerking met de politie een controle op fietsverlichting aan de Sportparklaan in Stadskanaal.

Mensen die goed werkende verlichting hadden kregen snoepgoed en een setje lampjes. De mensen die geen (werkende) verlichting hadden kregen een bon en een setje lampjes om toch nog veilig in de schemering te kunnen fietsen. Bij hoeveel van de gepasseerde fietsers het licht goed functioneerde is niet bekend.