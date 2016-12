22-12-2016, Patrick Wind & Martin Nuver

Woningbrand blijkt vergeten pan op het vuur

Groningen - Woensdagavond om 23:20 uur kwam er een woningbrand binnen aan de Oliemuldersweg in de stad.

Ter plaatse gekomen rook het naar verbrand eten. Een pannetje was vergeten op het vuur en de bewoner was elders in de woning. Buren roken brandlucht en belden gelijk 112. De woning is geventileerd en na twintig minuten keerde de brandweer terug naar de kazerne.