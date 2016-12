Team Dylan Haegens stak onder begeleiding van vuurwerkexperts zwaar (en illegaal) vuurwerk af en ervaarde de kracht ervan. Hoe (eng) ze dat vonden? Dat kun je zien in hun vlog.

Non-bucket list



Tijdens de speciale decemberaflevering ‘Non-bucket list’ moeten Dylan, Marit, Rick en Teun hun grootste angsten onder ogen zien. Dit keer is Marit aan de beurt en zij is bang voor vuurwerk. Samen met een vuurwerkexpert steekt zij vuurwerk af. Van sterretjes en grondbloemen tot zelfs een stuk illegaal vuurwerk. Met het hele team ervaren zij de kracht van illegaal vuurwerk en komen ze tot de conclusie dat dit echt geen lachertje is. Of ze het nog eens zouden afsteken? “Zeker niet!” aldus team Dylan Haegens.

Gevaren van illegaal vuurwerk



Niet al het vuurwerk is toegestaan in Nederland en dat heeft een reden. Illegaal vuurwerk is te gevaarlijk om afgestoken te worden. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor omstanders.

Doordat er vaak snellonten aan zitten of er teveel kruit in het vuurwerk zit, gaat het vuurwerk sneller en harder af. Zo snel dat je niet ver genoeg van het vuurwerk vandaan kunt lopen voor het ontploft;

In veel gevallen zijn de knallen van illegaal vuurwerk te hard. Dit kan gehoorschade opleveren;

Er zit vaak veel kracht in illegaal vuurwerk. Zoveel kracht dat het niet geschikt is om in woonwijken af te steken. Het kan gevaarlijke situaties opleveren voor iedereen die in de buurt is. En het kan schade opleveren aan auto’s, huizen en andere dingen die in de buurt staan.

Wil je meer weten over illegaal vuurwerk? Bekijk dan deze vragen en antwoorden van de politie.

Nog meer vlogs



Er zijn nog meer YouTubers die samen met de politie op zoek gingen naar het antwoord op vragen over veiligheid. Zo wist Beautynezz alle feitjes te verzamelen over (online) pesten en zochten de Bucket Boys uit of wat er zo gevaarlijk is aan (nep)wapens.