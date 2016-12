22-12-2016, Foto's: Romke Notenbomer/112marum.nl

Automobiliste(51) na inhaalmanouvre in de sloot (Video)

Marum - Een 51-jarige autobestuurster uit Groningen raakte donderdagmorgen gewond bij een eenzijdig ongeval op de A7. Getuigen zagen de vrouw onverwachts een ruk aan het stuur geven waarna ze de macht over het stuur verloor.

Hierna ‘vloog’ ze via de vluchtstrook en berm over een sloot en botste in het talud. Vervolgens kwam ze op de kop tot stilstand in de betreffende sloot. Omstanders wisten de vrouw uit haar auto te bevrijden. Ze moest met onbekend letsel overgebracht worden naar het UMCG.