22-12-2016, Foto's: Romke Notenbomer/112marum.nl

Automobiliste na inhaalmanouvre in de sloot (Video)

Marum - Bij een inhaalmanouvre is donderdagmorgen een automobiliste in de sloot belandt

De mevrouw verloor na een inhaalmanouvre de macht over het stuur, en belandde vervolgens op de kop in de sloot. Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de automobiliste met enkele omstanders uit de auto weten te bevrijden. De brandweer van Leek heeft geassisteerd om de automobiliste over de sloot te tillen. Ze is vervolgens met o.m. borstletsel overgebracht naar het UMCG in Groningen. Berger Collewijn heeft de auto die bij het ongeval total loss raakte afgesleept. Door het ongeval stond er een file van enkele kilometers.