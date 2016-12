22-12-2016, 112gr

Flashmob Werkman College Grote Markt geslaagd (Video)

Groningen - Vrijdagmorgen rond 09:15 uur opeens roering op de Grote Markt. Een Flashmob uitgevoerd door brugklassen van het Werkman college als onderdeel van de brugklas project week.

Op de Grote Markt was met het schaats paviljoen en de kerstboom wel wat weinig ruimte maar de enorme groep dansers paste er nog net bij. Muziek via de installatie van het schaats paviljoen, het was zeer geslaagd.

Dvhn