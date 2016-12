22-12-2016, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Man(46) gewond na ongeluk op de Siepweg (Video)

Sappemeer - Een 46-jarige inwoner van Kolham raakte donderdagavond gewond bij een eenzijdig ongeval op de Siepweg.

De man reed in zijn auto over de Siepweg in de richting van de Noordbroeksterstraat. In een bocht naar rechts reed hij door onbekende oorzaak rechtdoor. Hij werd met onbekend letsel overgebracht naar het UMCG.