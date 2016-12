22-12-2016, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Man gewond na ongeluk op de Siepweg (Video)

Sappemeer - Bij een ongeluk op de Siepweg in Sappemeer is donderdagavond een man gewond geraakt.

Het slachtoffer reed met de auto over de Siepweg en miste door een nog onbekende oorzaak de bocht en botste op de slootwal waar de auto tot stilstand kwam. De brandweer van Slochteren heeft samen met de ambulancedienst en het MMT het slachtoffer na ongeveer een uur uit de auto weten te bevrijden. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in de stad Groningen. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald.