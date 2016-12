23-12-2016, Raymond Bos

Gaslucht Oosterstraat snel gevonden

Groningen - De hulpdiensten rukten donderdagavond uit naar een studentenpand aan de Oosterstraat in de stad Groningen.

In het pand werd namelijk een gaslucht geroken. De brandweer had uit voorzorg het pand ontruimd. Na meerdere metingen in het pand en de woning van de buren werd er een oorzaak gevonden. In de woning er naast werd gerenoveerd wat dus tevens de gaslucht veroorzaakte. De brandweer heeft beide panden geventileerd.