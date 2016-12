23-12-2016, www.Oldambtnu.nl (tekst) & Wikipedia foto hond

Losgebroken Husky doodt meerdere schapen in Oostwold

Oostwold (Oldambt) - In Oostwold heeft een husky afgelopen woensdag twee schapen gedood.

Dit is niet het eerste incident volgens de persvoorlichter van de politie. ”Twee maand geleden, in oktober was er net zo’n soort incident met dezelfde hond.” de politie heeft inmiddels bemiddeld met de eigenaar en de melder.

”De eigenaar heeft aangegeven maatregelen te treffen en de onkosten te vergoeden, daarbij heeft hij toegezegd dat hij er alles aan doet dat het niet nogmaals gebeurd” aldus de voorlichter.