23-12-2016, Wesley Bos 112Gr.

Grofvuil in brand Ypemaheerd Groningen

Groningen - Baldadige jeugd en vuurwerk, een combinatie waar de brandweer en politie vrijdagavond een inzet aan te danken hebben.

Rond 21:45 uur kwam er een melding binnen van een buitenbrand aan de Ypemaheerd, mogelijk zou er een auto in de brand staan. Hierdoor werd prioriteit één afgegeven. Dat houdt in dat er met zwaailichten en sirene gereden mag worden. Het bleek te gaan om grofvuil welke in de brand was gestoken door jongeren met vuurwerk. Men heeft het vuur geblust en ging na een klein kwartiertje weer rechtsomkeert.