24-12-2016, Gerrie de Groot 112Gr.

Ongeval op de A7 bij Bad Nieuweschans (Video)

Bad Nieuweschans - Op de A7 bij Bad Nieuweschans heeft zaterdagmorgen een kleine aanrijding plaatsgevonden. Maar de gevolgen waren groot, de bestuurder van de bus verloor het macht over het stuur en ramde een verkeersbord waarna hij in de sloot is beland.

De bestuurder van het busje raakte gewond en is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat gaat het kapotte verkeersbord repareren. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Tv Noord We wensen u als bezoeker van deze site veilige kerstdagen en een gezond 2017 toe.