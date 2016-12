24-12-2016, Sander Graafhuis, 112haren.nl

Brandweer rukt uit voor loshangende tak in Haren

Haren - Haren - Vrijdagmiddag om 13:36 uur werd de brandweer van Haren opgeroepen voor een stormschade aan de Mellensteeg.

Een buurtbewoner constateerde een loshangende tak in een boom en waarschuwde de brandweer. Ter plaatse heeft men een ladder tegen de boom gezet en een grote tak waar de tak in vast hing weggezaagd. Na een klein half uurtje was de klus geklaard.