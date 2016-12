24-12-2016, Raymond Bos

Kapotte brug zorgt voor veel overlast in de stad

Groningen - Een kapotte brug aan de Verlengde Oosterstraat heeft zaterdagmiddag voor veel overlast gezorgd.

Door een onbekende oorzaak gingen de slagbomen wel naar beneden maar niet meer omhoog. De politie en gemeente werden daarom ook ingeschakeld om het verkeer in goede banen te leiden zolang het probleem niet verholpen was. Rond 16:15 uur waren de slagbomen weer omhoog en konden mensen de stad weer in en uit.