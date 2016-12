25-12-2016, Patrick Wind & Martin Nuver redactie & Raymond Bos

Drama: Drie doden bij ongeval Bornholmstraat Groningen (Video)

Groningen - UPDATE /Bij een zeer ernstig eenzijdig verkeersongeval op de Bornholmstraat zijn zaterdagavond drie jongemannen om het leven gekomen.

Het trio, 18 en 19 jaar uit Sappemeer en 21 jaar uit Hoogezand zat samen met een 19-jarige uit Westerbroek in een auto die door onbekende oorzaak van de weg is geraakt en op de kop in een naast de rijbaan gelegen sloot terecht kwam.





Bij aankomst van de hulpdiensten zaten twee personen nog in de auto. Twee anderen lagen respectievelijk in het water en op de walkant. Om de twee jongemannen uit het voertuig te bevrijden, moest deze eerst uit het water getakeld worden voordat hulpverleners eerste hulp konden bieden. Drie personen overleden na dit ongeval en de 19-jarige(bijrijder aldus een bron) uit Westerbroek werd met onbekend letsel overgebracht naar het Martiniziekenhuis in Groningen. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht.





De politie is op zoek naar getuigen waarmee ze nog niet gesproken heeft en die iets kunnen vertellen over dit ernstige verkeersongeval. Zij kunnen bellen met 0900-8844.

Update:

De politie kreeg van meerdere kanten info dat er mogelijk een straatrace gehouden zou zijn. Ook wij kregen deze info door van voorbijgangers. Een politiewoordvoerder zegt dat daarvoor geen enkele aanwijzing is.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en roept getuigen op zich te melden via 09008844. Wel waren in de buurt meetings(gezellig samen zijn autoliefhebbers) is ons bevestigd door leden ervan.

Beelden op o.a Nos& Rtl Nieuws

Dvhn