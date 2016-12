25-12-2016, Marc Dol 112Gr.

1e Kerstdag: Asbest vrij bij schuurbrand (Video)

STADSKANAAL - Een brand heeft op 1e kerstdag een schuur in Stadskanaal in de as gelegd.

De brand woedde aan de Lyceumlaan en werd rond 4 uur 's ochtends gemeld. De toegesnelde brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat de schuur ernstig beschadigd raakte. Bij de brand is asbest betrokken. Hoe veel dit is, wordt uitgezocht.