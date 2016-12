25-12-2016, Romke Notenbomer/112Marum.nl

Containerbrand in Nuis snel geblust

Nuis - De brandweer van Marum werd vanavond opgeroepen voor een containerband aan de Nieuweweg 7b in Nuis. Dit bleek echter niet het juiste adres te zijn.

Een stukje verder bleek bij de brede school het Sterrenpad aan de Nieuweweg in Nuis een huisvuilcontainer in brand te staan. De container die vol in brand stond, kon precies op tijd bij een berging vandaan worden getrokken. De berging liep wel enige schade op. Brandstichting is de oorzaak van de brand.

Buren van het Sterrenpad verklaarden dat er 's avonds regelmatig jongeren rondzwerven bij de school. De politie onderzoekt de zaak.