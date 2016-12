26-12-2016, Mark Heikens 112Gr.

Coniferenbrand aan de Kerkstraat in Wagenborgen

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen is in de nacht van eerste op tweede kerstdag opgeroepen voor een buitenbrand aan de Kerkstraat in Wagenborgen.

Alerte buren ontdekten brand in een coniferenhaag. De inmiddels gearriveerde brandweer kon het vuur snel blussen. Na een controle te hebben uitgevoerd keerde ze terug richting de kazerne. Er is ruim 20 meter aan coniferen in vlammen op gegaan.