26-12-2016, Jan Pieter Nieuwenhuis & Roderick Spijk & Johan Wildeboer

Ongeval met beknelling in Leens (Video)

Leens - Bij een ongeval op de Breekweg in Leens is 1 persoon gewond geraakt 2e Kerstdag.

Wat de oorzaak van het ongeval is, is niet bekend. Op de wind invloed heeft gehad moet worden uitgezocht. De brandweer heeft het slachtoffer bevrijd door het dak van het voertuig te knippen. Het voertuig lag op zijn zijkant.