26-12-2016, Melarno Kraan 112Groningen & Gerrie de Groot

Auto tegen boom bij Scheemda (Video)

Scheemda - Op de Kolkenweg in Scheemda is 2e Kerstdag een auto tegen een boom gebotst en daarna deels in een sloot belandt.

Twee personen zijn naar een ziekenhuis overgebracht voor onderzoek. De Brandweer werd opgeroepen om het voertuig te stabiliseren daarbij heeft een lokale boer het voertuig uit de sloot getrokken. Een berger heeft het voertuig uiteindelijk afgesleept.