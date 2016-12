26-12-2016, Burgernet

Martin (50) vermist in leek

LEEK - In Leek wordt vanaf maandagavond 2e Kerstdag 19.00 uur de verstandelijk beperkte Martin vermist.

Martin is 50 jaar, hij is kaal en draagt een zwarte jas. Daarnaast heeft hij een spijkerbroek aan met witte gympen. Hij is lopend vertrokken vanaf de Grouw in Leek en tot op heden is niks meer van hem vernomen. De politie vraagt u uit te kijken naar Martin en mocht u hem zien bel dan met 112.