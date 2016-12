27-12-2016, Rtv Drenthe site

Beloning van tienduizend euro voor tip na inbraak in Emmer-Compascuum

Emmer Compascuum - Inbrekers hebben gisteren flink huisgehouden in een huis in Emmer- Compascuum. In een woning aan het Verlengde Scholtenskanaal Oostzijde werden tienduizenden euro's, munten, goud, tablets, laptops, gereedschap en mobiele telefoons gestolen.