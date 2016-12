27-12-2016, Roderick Spijk 112Gr. & Jan Pieter Nieuwenhuis & Johan Wildeboer

Mogelijk gif bij Rensumabos (Video)

Uithuizermeeden - In het Rensumbos bij Uithuizermeeden zijn sinds kort deze plakkaten opgehangen.

Na het vinden van meerdere dode dieren waaronder eenden en roofvogels zit de schrik er goed in bij honden bezitters. Want ook een hond zou zijn vergiftig door het onbekende goedje. Of er verder een onderzoek word ingesteld is niet bekend.