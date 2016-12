27-12-2016, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Man aangehouden wegens vuurwapenbezit (Video)

Zevenhuizen - Agenten hebben dinsdagmiddag een 29-jarige man aangehouden op het sportveld in Zevenhuizen op verdenking van vuurwapenbezit.

De politie wilde de man aanhouden in een woning aan de M.A.D. Bakkerstraat. De man verliet de woning en ging er vervolgens te voet vandoor. Hij werd korte tijd later op het sportveld aangehouden. De politie heeft een mes en een wapen in beslag genomen. De verdachte is ingesloten voor verhoor. Hij heeft nog een celstraf openstaan van 30 dagen.