27-12-2016, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Zoekactie naar man met mes in Zevenhuizen (Video)

Zevenhuizen - De politie heeft dinsdagmiddag een klopjacht gehouden op een 29-jarige man die voor de politie op de vlucht was geslagen na een bezoek bij zijn woning, daarbij zou hij een mes meegenomen hebben.

De politie wilde de woning van de man doorzoeken omdat hij er van verdacht werd dat hij illegaal een vuurwapen zou bezitten. Bij dat politie bezoek heeft de man de woning verlaten en is hij op de vlucht geslagen. Hij was richting de voetbalvelden en fietscrossbaan gevlucht waarna de politie met meerdere eenheden, waaronder opvallende voertuigen, onopvallende voertuigen en een hondenteam ter plaatse is gekomen en de omgeving direct omsingeld heeft. Met een hond is gezocht naar sporen van de verdachte die zich mogelijk verstopt had in de bosschage.



Aangehouden



De man is uiteindelijk na een zoektocht uit de bosschage gehaald, aangehouden en naar het cellencomplex Hooghoudt in Groningen vervoerd. De politie heeft na de aanhouding met de hond naar het mes gezocht, die werd uiteindelijk gevonden in het gras en is veiliggesteld. In de woning van de man is inderdaad een vuurwapen aangetroffen, ook die is in beslag genomen. De politie start een onderzoek naar deze zaak.