27-12-2016, Romke Notenbomer/112marum.nl

Automobilist vliegt over sloot en ramt containers (Video)

Boerakker - Een automobiliste heeft vanmiddag met haar auto enkele containers geramd.

Op de Boerakkerweg in Boerakker is vanmiddag een automobilist met haar auto van de weg geraakt en bij een woning in de tuin tot stilstand gekomen. De automobilist die een bak had opgehaald, nam naar eigen zeggen de bocht iets te scherp. Ze raakte vervolgens in een slip, schiet over een sloot heen, en ramt nog een betonnen paal, waarna ze in de tuin tot stilstand kwam. En dikke boom werd op een haar na gemist.

Wel werden twee kliko's aan gort gereden. De bestuurster is door ambulancepersoneel onderzocht, maar vervoer naar een ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. Berger Collewijn sleepte de zwaar beschadigde auto af.