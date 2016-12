28-12-2016, Gerrie de Groot 112Gr.

Ongeval met veel schade bij Scheemda

Scheemda - Bij een ongeval op de A7 bij Scheemda zijn dinsdagavond twee auto’s zwaar beschadigd geraakt.

Tijdens het ongeval is in de richting van Groningen één rijstrook gedeeltelijk afgesloten geweest. Vermoedelijk is een auto naast de weg geraakt en tegen de vangrail tot stilstand gekomen. Of er bij het ongeval ook gewonden zijn gevallen is niet bekend. Een berger heeft het voertuig afgesleept.