28-12-2016, Politie.nl

Man aangehouden voor inbraak in kantine ijsvereniging

Onnen - De politie heeft dankzij een alerte getuige een 23-jarige inwoner van Ter Apel op heterdaad aangehouden na een inbraak in een kantine van een ijsvereniging aan de Tijborgsteeg.

In de nacht van dinsdag op woensdag zag een getuige dat het licht in de kantine aan ging. Gezien het nachtelijke tijdstip vreemd en reden genoeg om de politie via 112 te waarschuwen. Toen de agenten arriveerden, troffen ze in het gebouw de 23-jarige man aan.

Hij werd aangehouden en vervolgens overgebracht naar het politiebureau. De man had met een steen de ruit van een deur ingegooid. Namens de vereniging moet nog aangifte worden gedaan.