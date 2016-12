Uw hulp

De politie heeft veel medewerkers op de been. Wij willen maximale inspanning leveren voor een vrolijk en veilig oud en nieuw. Maar met hoeveel we ook op straat zijn, orde en veiligheid kan de politie nooit alleen handhaven. Daarbij hebben wij uw steun nodig. Mensen die de moed en het verantwoordelijkheidsbesef tonen om anderen aan te spreken op ongewenst of ongepast gedrag. Ook als u getuige bent van geweld of vernieling is het belangrijk om direct de politie te alarmeren. Een goed signalement helpt om de dader(s) te pakken. Daarnaast lost de politie veel zaken op, maar ontbreekt nog al eens een aangifte. Doe daarom altijd aangifte. Op drukke plaatsen kunnen zakkenrollers actief zijn, pas daarom goed op uw spullen als u op straat oud en nieuw viert. Vergeet ook niet om deuren en ramen goed af te sluiten als u de buren een hand schudt na 00.00 uur.

Wanneer treedt de politie op?

De politie is er voor u. Ons doel is een veilige en vrolijke jaarwisseling. Samen met partners, zoals de brandweer en ambulancediensten, willen wij ons inzetten voor een vrolijk en veilig oud en nieuw. Onze focus ligt op het voorkomen van en optreden bij onveilige situaties, calamiteiten en openbare ordeverstoringen. We treden op als er gevaar voor personen/goederen is, als wegen belemmerd worden en als er misdrijven worden gepleegd.

Geweld tegen hulpverleners

Samen met brandweer en ambulance doen onze medewerkers hun uiterste best om snel de juiste hulp te bieden waar dat nodig is. Uiteraard ook tijdens oud en nieuw. Geweld en agressie tegen hulpverleners wordt niet getolereerd. Dit gaat niet alleen om fysiek geweld, ook tegen beledigingen en bedreigingen wordt opgetreden.

Meld verdachte situaties

De opslag van illegaal vuurwerk levert vaak levensgevaarlijke situaties op. Ziet u ook veel ‘verkeer’ in en rond loodsen of andere opslagruimten waar normaal niemand komt? Treft u in een woning opgeslagen (illegaal) vuurwerk aan? We doen een beroep op u: ziet u een onveilige of verdachte situatie, meld dit dan bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

De hoofdbureaus in Groningen, Assen en Leeuwarden zijn op 1 januari 2017 overdag geopend voor het publiek. Tijdens de oud en nieuw nacht (22.00 uur – 08.00 uur) zijn de facebookpagina’s en de twitteraccounts van de politiebureaus bij u in de buurt niet altijd bemand. Gebruik deze kanalen daarom niet voor het doen van meldingen.