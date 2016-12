28-12-2016, Joey Lameris 112Gr. & Patrick Wind

Ongeval letsel op de Plataanbrug Groningen

Groningen - Bij een ongeluk op de Plataanbrug is Woensdagmiddag om 15:00 uur een man gewond geraakt. De man reed met zijn auto in de vangrail door nog onbekende oorzaak. In de auto zaten meerdere kinderen, deze kwamen met de schrik vrij.