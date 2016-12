28-12-2016, M. Nuver 112Gr.video & J. lameris & P. Wind

Overval op coffeeshop De Driemaster (Video)

Groningen - Coffeeshop De Driemaster aan de Nieuweweg in Groningen is woensdagavond overvallen. De dader bedreigde het personeel met een vuurwapen. Hij is er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan.

De technische recherche van de politie heeft sporenonderzoek gedaan in de coffeeshop. De politie verzoekt u uit te kijken naar een man van 45 à 55 jaar oud met een donkere huidskleur. De man had littekens in zijn gezicht. Hij droeg een donkere jas met een muts. Tips bel 09008844 Dvhn TvNoord Oogtv