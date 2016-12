28-12-2016, Tekst www.oogtv.nl

Zes jaar cel plus tbs voor moord Sumatralaan

Groningen - Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de 43-jarige Stadjer Michael D. veroordeeld tot zes jaar cel plus tbs met dwangverpleging.

D. schoot vorig jaar augustus aan de Sumatralaan zijn 42-jarige plaatsgenoot Mais ‘Rasta’ Jozef dood. De verdachte werd eerder dit jaar door de Groninger rechtbank veroordeeld tot negen jaar cel, zonder tbs. Justitie ging in hoger beroep. Het gerechtshof erkende dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is en dus tbs moet krijgen. Michael D. en zijn slachtoffer hadden al geruime tijd ruzie. Rasta Jozef werd midden op de dag in het bijzijn van diverse getuigen op straat doodgeschoten. D. zei uit noodweer te hebben gehandeld, maar de rechter ging hier niet in mee. (Oogtv) Zie ook